موسكو : الفصائل تتفق على استمرار الحوار للوصول لوحدة وطنية شاملة في اطار منظمة التحرير

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو /PNN / قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو اتفقت خلال جلسات الحوار على استمرار الجولات الحوارية للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير.

واكدت الفصائل في بيانها الختامي على ضرورة التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والضفة والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما اتفقت الفصائل على مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، خصوصاً في القطاع والضفة والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جاء في البيان اهمية العمل على فك الحصار عن قطاع غزة والضفة، وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط.

واكدت البيان ان الفصائل الفلسطينية اتفقت على العمل بكل الطرق على إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من القطاع ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء منه بحجة مناطق عازلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية.*

واعلنت الفصائل رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وفقاً للقرارات الدولية.

وشددت الفصائل على دعم وإسناد الصمود البطولي لشعبنا ومقاومته، والحرص على إسناد شعبنا في القطاع والضفة وخصوصاً في القدس، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان وإعمار ما دمره الاحتلال، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه.

وشدد المتحاورون على اهمية العمل على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأعلنت الفصائل عن الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم من أسر الاحتلال.

وشددوا ايضا على

التأكيد على حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى

تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194.

و وجهت الفصائل الفلسطينية التحية لدولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية.*