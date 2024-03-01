Friday, 01 March 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الإسترليني مقابل الدولار

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).


ووفق ما نشرته التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.02 % عند 1.2622 دولار، في حين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1.01% مقابل اليورو عند 1.1685 يورو.

MENAFN01032024000208011052ID1107921950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث