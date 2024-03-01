تراجع الإسترليني مقابل الدولار

تراجع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق ما نشرته التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.02 % عند 1.2622 دولار، في حين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1.01% مقابل اليورو عند 1.1685 يورو.
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