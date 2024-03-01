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صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و228 شهيدا

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و228 شهيداً.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفا و228 شهيدا و71 ألفا و377 جريحاً.


وبيّنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.


ونوهت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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