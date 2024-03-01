صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و228 شهيدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و228 شهيداً.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفا و228 شهيدا و71 ألفا و377 جريحاً.
وبيّنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوهت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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