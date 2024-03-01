استشهاد 8 أطفال بسبب الجوع في شمال غزة

استشهاد 8 أطفال بسبب الجوع في شمال غزة
التاريخ
3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 8 أطفال داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة؛ بسبب الجوع وسوء التغذية.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ،أمس الخميس، استشهاد 13 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية في شمال القطاع.
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