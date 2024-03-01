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استشهاد 8 أطفال بسبب الجوع في شمال غزة

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 8 أطفال داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة؛ بسبب الجوع وسوء التغذية.


وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ،أمس الخميس، استشهاد 13 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية في شمال القطاع.


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