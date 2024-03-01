مسيرات ووقفات في المحافظات تتضامن مع غزة وتشيد بالجسر الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت فعاليات عدة بعد صلاة الجمعة في بعض محافظات المملكة للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة والإشادة بالجسر الجوي للمساعدات والذي ينفذه الأردن.
هذا ونظم المئات من المواطنين وقفة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد في اربد نصرة لغزة ودعما للمقاومة.
وحمل المشاركون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني، وترفض المشاركة العربية في الحصار عبر إغلاق معبر رفح، وبتزويد الكيان بالمواد الغذائية عبر جسر بري.
وطالب المشاركون بوقف تلك الشاحنات في ظل استمرار الإبادة الجماعية للاهل في غزة من خلال القصف والتجويع ومنع ادخال المساعدات الإنسانية .
واشاد المشاركون ما قامت به الجيش العربي بتوجيهات ملكية بكسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات على قطاع غزة، مطالبين بتكثيف تلك الإنزالات في ظل ما يتعرض له الأهل من تجويع بسبب منع قوات الاحتلال من مرور المساعدات عبر معبر رفح.
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