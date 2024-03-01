مسيرات ووقفات في المحافظات تتضامن مع غزة وتشيد بالجسر الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت فعاليات عدة بعد صلاة الجمعة في بعض محافظات المملكة للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة والإشادة بالجسر الجوي للمساعدات والذي ينفذه الأردن.هذا ونظم المئات من المواطنين وقفة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد في اربد نصرة لغزة ودعما للمقاومة.وحمل المشاركون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني، وترفض المشاركة العربية في الحصار عبر إغلاق معبر رفح، وبتزويد الكيان بالمواد الغذائية عبر جسر بري.

وطالب المشاركون بوقف تلك الشاحنات في ظل استمرار الإبادة الجماعية للاهل في غزة من خلال القصف والتجويع ومنع ادخال المساعدات الإنسانية .

واشاد المشاركون ما قامت به الجيش العربي بتوجيهات ملكية بكسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات على قطاع غزة، مطالبين بتكثيف تلك الإنزالات في ظل ما يتعرض له الأهل من تجويع بسبب منع قوات الاحتلال من مرور المساعدات عبر معبر رفح.

