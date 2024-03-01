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المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سنقدم 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستزيد الدعم الطارئ للفلسطينيين إلى 68 مليون يورو في 2024.


وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إننا بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا.


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