المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا
التاريخ
3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سنقدم 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستزيد الدعم الطارئ للفلسطينيين إلى 68 مليون يورو في 2024.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إننا بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا.
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