بيان وقرار هام من الفصائل الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو، استمرارها في العمل من أجل تحقيق "وحدة وطنية شاملة" تضم كل القوى والفصائل في فلسطين.
واتفقت الفصائل الفلسطينية على التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمقاومة والوقف والإجهاض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خاصة في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية والقدس.
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