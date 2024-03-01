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بيان وقرار هام من الفصائل الفلسطينية

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو، استمرارها في العمل من أجل تحقيق "وحدة وطنية شاملة" تضم كل القوى والفصائل في فلسطين.


واتفقت الفصائل الفلسطينية على التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمقاومة والوقف والإجهاض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خاصة في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية والقدس.


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