ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين في ذكرى تعريب الجيش - فيديو
التاريخ
3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، كلمة للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي.
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