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ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين في ذكرى تعريب الجيش - فيديو

3/1/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، كلمة للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي.

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