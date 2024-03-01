الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن القوات المسلحة الأردنية "تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف" إلى جانب الأهل في غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى تعريب قيادة الجيش.
وكتب جلالته على صفحته في موقع "إكس"، "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".
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