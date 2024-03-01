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فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة

3/1/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق نشطاء مواقع التواصل مشاهد من عمليات الانزال الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة في شمال غزة .


واعلنت القوات المسلحة الأردنية صباح الجمعة انها نفذت بتوجيهات ملكية سامية 3 عمليات انزال جوي جديدة على عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي.

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