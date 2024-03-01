فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة

فيديو - مشاهد من عمليات الإنزال الأردنية الجديدة اليوم على قطاع غزة
التاريخ
3/1/2024 6:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق نشطاء مواقع التواصل مشاهد من عمليات الانزال الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة في شمال غزة .
واعلنت القوات المسلحة الأردنية صباح الجمعة انها نفذت بتوجيهات ملكية سامية 3 عمليات انزال جوي جديدة على عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي.
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