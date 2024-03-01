دون ان تحرك ساكنا لوقف المجازر : ادانة واسعة من دول العالم لحرب الابادة التي تشنها اسرائيل على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ دون ان تحرك ساكنا او تتخذ اجراءات لوقف الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم والمجازر ضد الانسانية والتي كان اخرها مجزرة شارع الرشيد ضد المدنيين الفلسطينين التي ادت لاستشهاد 112 فلسطيني الذين كانوا في انتظار المساعدات الدولية ادانت دول عديدة ومنها دول عظمى هذه المجزرة في بيانات ادانة لا تحمي الفلسطيني ولا توقف اسرائيل عن الجرائم التي تواصل ارتكابها.

ويرى الفلسطينيون في اصدار بيانات الادانة امرا لا يرقى بمستوى الجرائم التي يتعرضون لها مطالبين دول العالم اجمع باتخاذ اجراءات عملية لوقف العدوان ومحاسبة اسرائيل.

وكانت العديد من الدول العربية منها الاردن والكويت وقطر ومصر وتونس الى جانب دول اسلامية مثل تركيا قد ادانت المجزرة بحق المدنيين الجوعى في شارع الرشيد.

وفي اطار ادانة البيانات الدولية أدانت الصين، اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدّة.. نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى".

وأضافت ماو أن "الصين تحضّ الأطراف المعنية، وخصوصا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورا وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

من ناحيته

ندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال بوريل عبر منصة إكس "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن سقوط هذا العدد من الشهداء في المجزرة "غير مقبول على الإطلاق".

وتابع بوريل أن "حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا" للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

كما نددت إسبانيا وفرنسا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة إكس إن "الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق"، مشددا على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمر غير مبرر"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث المأسوي يأتي في وقت يشكّل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة" مع "أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض".

كما دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى تحقيق مستقل في المجزرة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".

وشدد على أن لا "كيل بمكيالين" في ردود فعل فرنسا، وأنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، طالب تاياني إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحماية السكان الفلسطينيين، وذلك عقب ارتكابها مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن فتحت قواتها النار على حشد من المواطنين جاء لتسلم مساعدات إغاثية في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن "الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف تاياني "نحض إسرائيل بقوة على حماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات".

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان "من الضروري أن تقوم إسرائيل بالقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات".

وأضافت ميلوني أن "سقوط ضحايا مدنيين إضافيين وبأعداد كبرى يفرض تكثيف الجهود فورا ... لإيجاد الظروف لوقف إطلاق النار".