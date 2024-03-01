الذهب يتراجع بشكل طفيف لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأميركي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1 بالمئة إلى 2052.8 دولار للأونصة.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما يتم تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.
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