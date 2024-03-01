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الذهب يتراجع بشكل طفيف لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية

3/1/2024 6:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأميركي.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1 بالمئة إلى 2052.8 دولار للأونصة.


ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما يتم تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.

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