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بطل «اللكمة».. الكشف عن هوية المشجع الساقط من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج

3/1/2024 6:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هوية مشجع ليدز يونايتد الإنجليزي الذي أُصيب خلال مباراة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليدز يونايتد قد ارتحل برفقة أكثر من 5000 من مشجعيه إلى "استاد ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

وكانت جماهير الفريق الضيف مشغولة بالاحتفال بهدف التقدم المبكر الذي سجله نجمها ماتيو جوسيف في شباك تشيلسي حينما سقط أحد مشجعي ليدز يونايتد من المقاعد العلوية حتى المقاعد السفلية.

واستلزمت الحادثة تدخّل عناصر الشرطة، بالإضافة إلى المسعفين، والذين قاموا بتقديم الإسعافات الأولية إلى المشجع، قبل نقله إلى المستشفى.

ولكن التعاطف مع المشجع قد لا يستمر طويلا بعد تقرير "ديلي ميل".

وزعمت الصحيفة بأن المشجع هو آرون كولي، والذي أذاعت قنوات التلفزة حادثة اقتحامه لأرضية الملعب في 2012، ولكمه لكريس كيركلاند، حارس مرمى فريق شيفيلد ويدنيزداي.

وتم إلقاء القبض على المشجع المشاغب، حيث عوقب بالسجن لمدة 4 أشهر، بالإضافة حرمانه لمدة 6 سنوات من حضور مباريات كرة القدم.

وسبق أن تعرّض كولي للحظر من حضور مباريات كرة القدم لمدة 3 سنوات حينما كان مراهقا في الـ 16 من العمر، وذلك لدواعي العنف أيضا.

وتقدّم ابن الـ 33 عاما باستئنافٍ ناجحٍ ضد العقوبة في 2016، ليتم رفع الحظر الخاص بحضور مباريات كرة القدم عنه، بحسب "ديلي ميل".

ويصر ليدز يونايتد من جانبه على أن كولي لا زال ممنوعا من حضور مبارياته، وهو الذي يعد في طور التعافي حاليا من سقوطه المؤلم.

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