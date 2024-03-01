10 آلاف حساب جديد للمستثمرين في دبي المالي خلال 60 يوماً بنمو 54%



أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 54% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 6 الألف و521 حسابا جديدا في يناير وفبراير من عام 2023.

- توزيع الحسابات.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 61.7% مقارنة بنحو 3436 حساباً جديداً في فبراير 2023.

واستحوذت شركة "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 2982 حسابا، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بواقع 2159 حسابا، ثم "الرمز كابيتال" بـ1828 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ712 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ608 حسابات، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 426 حساباً.

وجاءت "اتش اس بي سي الشرق الأوسط" في المركز السابع بنحو 250 حساباً، ثم "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" بنحو 215 حساباً، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ188حساباً، و"أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بـ139 حساباً، و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" بـ102 حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" بـ94 حساباً، و"الضمان للأوراق المالية" بـ92 حساباً، والأنصاري للخدمات المالية بـ63 حساباً و"شروق للأسهم والسندات" بـ58 حساباً.

- تنفيذ الصفقات.

من ناحية، أخرى نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة حالياً، أكثر من 624.8 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين على نحو 13.07 مليار سهم بقيمة جاوزت 31.7 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية "هيرميس الإمارات" على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 24.47% أو ما يعادل 7.75 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 11.4% توازي 3.62 مليار درهم، وثالثاً "الإمارت دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 3.22 مليار درهم أو ما نسبته 10.2%، و"أرقام سيكيورتيز" بـ2.67 مليار درهم وبنسبة 8.42%.

وجاءت شركة "أكس كيوب – صانع سوق" في المركز الخامس بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.13%، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بنحو 1.57 مليار درهم وبنسبة 5%، و"الرمز كابيتال" بـ1.52 مليار درهم أو ما نسبته 4.82%، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ1.17 مليار درهم، بحصة 3.7%.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز