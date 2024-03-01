تنظيم الاتصالات توفّر خاصية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الحكومية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، إطلاق المرحلة الثانية من منصة "اسألنا"، المساعد الافتراضي المتوفر على المنصة الرقمية الموحدة "U".

وتشمل هذه المرحلة تعميم تطبيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الإلكترونية الحكومية التي توافقت مع الإصدار الجديد لنظام التصميم الموحد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته منصة "اسألنا" على المنصة الرقمية الموحد؛ إذ أسهمت في تحسين تجربة الاستخدام وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة عن الخدمات والسياسات الحكومية في الدولة.

وأشار سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أهمية الاستفادة من الآفاق الواسعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات الحكومية، وقال:“توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموماً، والذكاء التوليدي بشكل خاص، فرصة مهمة لتحقيق المزيد من الكفاءة في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز سعادة المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بوضع المتعامل في رأس الأولويات”.

وأضاف: "نحن في الهيئة سباقون في تطبيق هذه التقنية، ونعمل اليوم على توسيع التجربة انسجاماً مع دورنا الإستراتيجي كجهة ممكنة للتحول الرقمي وداعمة للجهات الحكومية في تطبيق أفضل معايير النضج الرقمي".

وأكد المسمار جاهزية الهيئة واستعدادها الدائم للعمل مع مع الجهات الحكومية لتطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون سعادة الإنسان هي محور العمل الحكومي.

وسيتم تعميم الميزة على الجهات الحكومية التي تطبق الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية، والذي يمثل إطار عمل شاملا لجميع الجهات الحكومية الاتحادية لتخطيط وتنظيم المحتوى بكفاءة على مواقعها الإلكترونية، ما يعزز التناغم والتطوير وسهولة الوصول للمعلومات عبر مجموعة متكاملة من المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية، ويمكن من خلال هذا الربط، للجهات الحكومية الاتحادية الاستفادة من منصة "اسألنا" لإضافة المزيد من الابتكارات إلى بواباتها، ما يوفر للمتعاملين تجربة أكثر كفاءة.

- التكامل السلس.

بدوره ذكر سعادة محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية أن "منصة "اسألنا" تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجيب على الأسئلة المتعلقة بالخدمات الحكومية في صورة محادثة، ما يسمح لها بالتكامل السلس على أي بوابة حكومية متوافقة مع الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية.

وقال: "تستفيد منصة "اسألنا" من أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة على السحابة السيادية للشبكة الاتحادية (FedNet)، وقد نجحت في إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفاعل المستخدمين مع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (U)، ومن المتوقع أن ينسحب هذا التغيير الإيجابي على مستخدمي المواقع الحكومية الأخرى".

- 57 لغة.

وأوضح بيان الهيئة، أن المنصة تدعم المحادثات بأكثر من 57 لغة، الأمر الذي يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة بسهولة في المحادثات مع "اسألنا" بلغتهم المفضلة إما عن طريق الكتابة أو استخدام الأوامر الصوتية.

وبتفعيل خاصية استخدام الأوامر الصوتية، يجد المستخدم مزيداً من الراحة والسهولة في الوصول إلى المعلومات ويستطيع المشاركة بدون استخدام اليدين.

كما تجيب منصة "أسألنا" في كل موقع حكومي على الأسئلة التي لها إجابات في ذلك الموقع وتتعلق بالمعلومات المتاحة عليه فقط، ولا تجيب على الاستفسارات فقط، بل تتوقع احتياجات المستخدم وتقدم اقتراحات ذكية للأسئلة التي قد يتم طرحها، ما يجعل التفاعل معها أكثر سهولة وكفاءة وتفاعليةً.

جدير بالذكر أن منصة "اسألنا" فازت بجائزة "عين على الابتكار للحكومات" من مؤسسة جارتنر – 2023، باعتبارها أفضل ابتكار رقمي حكومي على مستوى العالم، وهي جائزة تُمنح للمبادرات الحكومية التي تستخدم البيانات والتقنيات الناشئة بشكل مبتكر لتعزيز طموحاتها في قطاع الحكومة الرقمية بشكل ملموس على المستوى المحلي والإقليمي.

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