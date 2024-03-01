لا داعي لتخيّل سيناريوهات كارثية.. رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة لن يصبح أياكس أمستردام

استبعد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن يصبح نادي برشلونة الإسباني متخصصا في بيع اللاعبين المميزين بينما يعجز عن الاحتفاظ بهم.

ويمر برشلونة بوضعٍ معقدٍ ماديا بسبب تراكم الديون عليه، بالإضافة إلى اضطراره إلى تفادي الإخلال بلوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحادين الإسباني والأوروبي لكرة القدم.

وتحيط الشكوك في الوقت الراهن باستمرار عددٍ من اللاعبين المتألقين في صفوف الفريق الكتالوني، على غرار جابي وأنسو فاتي.

وفي مؤتمر "فاينانشال تايمز" في العاصمة البريطانية لندن، سُئل تيباس عما إذا كان برشلونة سيصبح مثل أياكس أمستردام الهولندي، والذي عُرف عنه تصدير النجوم.

ورد الرجل المعروف بتشجيعه لريال مدريد الإسباني بحزمٍ، "ذلك لن يحدث".

وشدد تيباس، "برشلونة لا يزال ناديا تقترب مداخيله من المليار (يورو). إنه دونما شكٍ لن يصبح مثل ذلك .. لا داعي لتخيّل السيناريوهات الكارثية فيما يتعلق ببرشلونة".

واعترف الرجل المولود في كوستاريكا، "كما يحدث للكثير من الأندية، فبرشلونة يمر بوضعٍ معقدٍ، وقواعد اللعب المالي النظيف ترغمه في التواجد في ذلك الوضع".

وتفاءل تيباس، "برشلونة سيخرج من الوضع الذي يجد نفسه فيه .. إنه يمتلك لاعبين أو 3 من الطراز العالي الذين بإمكانه بيعهم، وحل جزءا كبيرا من مشكلته".

وأكمل رئيس رابطة الدوري الإسباني شارحا، "بإمكانه تحقيق الدخل (من بيع هؤلاء اللاعبين)، والذي لن يراكم عليهم الدين الناتج عن الفوائد البنكية، كما بإمكانه سداد الرواتب (من بيع هؤلاء اللاعبين)".

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