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مالك ليون ساخطاً من هيمنة سان جرمان: من سيهتم بالدوري الفرنسي والبطل ثابت والتنافس على المركز الثاني

3/1/2024 6:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور مالك نادي ليون أن هيمنة باريس سان جرمان، المملوك قطرياً، على الدوري الفرنسي لكرة القدم لا تساعد في الترويج لهذه البطولة.

جاء كلام تكستور في قمة اعمال كرة القدم التي نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" في لندن وقال في هذا الصدد "من سيهتم بالدوري الفرنسي ومتابعته اذا كنا نعرف سلفا من هو الفائز؟".

واضاف "في فرنسا، كل الفرق تتنافس على المركز الثاني، البطل هو ذاته في كل عام. الفرق الاخرى تتنافس مع حكومة وليس مع مؤسسات خاصة".

وكشف "قلت (لرئيس سان جرمان القطري) ناصر (الخليفي) في أحاديث خاصة واحيانا أمام الرأي العام +هل يستمتع أحد (بما يحصل)؟ لماذا تحب هذا الامر؟+".

وبعد شراء شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي العاصمة في 2011، أحرز سان جرمان لقب الدوري المحلي 9 مرات، لكنه لا يزال يلهث وراء أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، وبعد بداية سيئة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تحسّنت نتائج ليون في الاشهر الاخيرة حيث حقق الفريق 4 انتصارات تواليا وهو يحتل المركز العاشر حاليا كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس فرنسا الثلاثاء.

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