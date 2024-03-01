«أيام الشارقة السينمائية» تنطلق بفعاليات وعروض مبهرة

انطلقت الثلاثاء، فعاليات مبادرة «أيام الشارقة السينمائية» التي تنظمها مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي، في بحيص – الحديقة الجيولوجية بالشارقة وتستمر حتى 3 مارس المقبل، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم المبدعين وتمكين أصحاب المواهب الناشئة، وتأسيس مجتمع من عشاق السينما والمتخصصين بها من كل المجالات وتحفيزهم على تنفيذ أفكارهم وعرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، إلى جانب نقل تجربة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إلى العالم، والمساهمة في تعزيز التبادل الثقافي والفني مع دول المنطقة والعالم، والترويج لإمارة الشارقة وما تمتلكه من إمكانيات متنوعة ومعالم ومناطق سياحية بارزة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ونخبة من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع السينمائي من دولة الإمارات والمنطقة، حيث تابعوا سلسلة من العروض الفنية المستلهمة من صناع السينما التي قدمتها على المسرح مجموعة من الفرق الاستعراضية المحلية.

منصة مبتكرة



وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أن «أيام الشارقة السينمائية» صممت لتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أعضاء المجتمع الإبداعي وصناع الأفلام وتمكينهم من المساهمة في إغناء المشهد الثقافي والفني المحلي، إلى جانب منح الجمهور تجربة ثقافية متكاملة تبرز ثراء الثقافة المحلية والتنوع الثقافي العالمي، من خلال جمعها لكافة صنوف الفن تحت سماء الشارقة، وعبر تقديمها مزيجاً من التركيبات الفنية المستلهمة من عالم الأفلام، والعروض الفنية وورش العمل والجلسات النقاشية. وتابعت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «نسعى من خلال «أيام الشارقة السينمائية» إلى تعزيز حب الفن السابع في قلوب الجميع، وتمكينهم من استكشاف سحر السينما وروائع الفنون التشكيلية والتصميم التي تلتقي بكل أطيافها تحت سماء الشارقة، ويأتي ذلك في إطار مساعي «مؤسسة فن» الهادفة إلى تهيئة مساحة فريدة تجمع عشاق الفن، وتسهم في فتح المجال أمام المبدعين والفنانين وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم الفنية، وتشجيعهم على التفاعل مع بعضهم البعض ضمن أجواء ملهمة».

وعبرت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي عن تطلعاتها بتحويل «الأيام» إلى حدث عالمي قادر على نقل تجربتنا المحلية المميزة إلى العديد من دول العالم، ما يعزز التبادل الثقافي معها، ويثري تجربتنا الإبداعية الشاملة.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «سيعيش زوارنا خلال «الأيام» لحظات مميزة يشهدون فيها تجدد خريطة الفن انطلاقاً من إمارة الشارقة نحو العالم، كما يتعرفون خلالها على إنتاجات فنية مستلهمة من سحر السينما، تحمل بصمات مجموعة من مواهبنا الشابة وتعبر عن توجهاتهم، إلى جانب استكشاف ثقافات الدنيا وما تمتلكه من روائع فنية متنوعة، تتجلى جمالياتها في الشارقة».