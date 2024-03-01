مبدعات من 108 دول يشاركن في النسخة السابعة من «نساء على جادة الفن»



تحتضن مدينة دبي، ضمن فعاليات احتفاء الإمارات باليوم العالمي للمرأة، فعاليات النسخة السابعة لبرامج موسم «نساء على جادة الفن 2024»، تحت رعاية منظمة اليونيسكو، في الخامس من مارس المقبل، والذي تنظمه منصة «زي آرتس للفنون»، ويتضمن أحد أكبر المعارض الفنية النسائية على مستوى المنطقة، وذلك في فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» بدبي، حيث يستمر إلى 8 مارس 2024، بمشاركة فنانات يمثلن 108 دول حول العالم.



وينطلق الحدث، الذي سيستمر أربعة أيام هذا العام، تحت شعار «إلهام الشمولية»، بليلة افتتاحية كبيرة للمعرض، الذي سيحتضن إبداعات 108 فنانات من ثقافات وخلفيات متنوعة، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة، وتعزيز الشمولية في المجتمع.

وقالت زهيرة موثي رئيسة ومؤسسة منصة زي آرتس للفنون، والمنسق العام لفعاليات الموسم: «في محاولتنا لتعزيز الشمولية من أجل تنمية المجتمع، تسهم فعاليات موسم «نساء على جادة الفن 2024»، في تعزيز أطر ومبادرات دبي والإمارات في تمكين المرأة، فهي عماد الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، والاهتمام في تمكين المرأة يعمل على تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل».

وإلى جانب معرض اللوحات الفنية، أوضحت موثي أن فعاليات موسم «نساء على جادة الفن 2024»، ستتضمن عقد منتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين الدوليين من ذوي الخبرة في الفنون البصرية، الذين سيشاركون معرفتهم وخبراتهم الثمينة مع الجمهور، من خلال العروض التقديمية والحلقات النقاشية التفاعلية.



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وأكدت منسقة فعاليات الموسم أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في توفير فرص التعلم، لتمكين المواهب الفنية النسائية الناشئة، ومنحها العديد من المزايا التي يقدمها الموسم الفني النسائي لهذا العام.

ولإضفاء بعد ثقافي للحدث، أشارت موثي إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان، ستقدم جولة ثقافية للفنانات المشاركات، ستشمل متحف عجمان، لتعريفهن بالتراث العريق، والتقاليد الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع اقتراب موعد إسدال الستار على الحدث، أكدت موثي أنه سيتم تنظيم حفل تكريمي، يتم من خلاله تكريم جميع الفنانات المشاركات على أعمالهن، بما يضمن حصولهن على الاعتراف الذي يليق بمستوى مساهماتهن المتفانية، والذي يؤكد أنهن يلعبن دوراً مهماً في تعزيز مجتمع شمولي، وقبل كل شيء، إنساني.

كما أوضحت أن الفنانات سيحظين بالإضافة إلى ذلك، بفرصة تخليد أعمالهن في «المجلد التذكاري السنوي للمعرض»، والذي يعد بمثابة أرشيف للفنانات المتميزات ممن تم اختيارهن من مختلف البلدان، للحفاظ على أعمالهن للأجيال القادمة، على حد وصفها.

كما أعربت موثي عن مدى امتنانها العميق لشركاء ورعاة الحدث على جهودهم الداعمة لهذا الحدث، الذي يعد أحد عوامل التغيير لحياة العديد من النساء حول العالم، والذي سينعكس إيجاباً على كافة أفراد المجتمع.

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