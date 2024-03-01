مستشفى الزهراء بدبي تدشن وحدة جراحة العيون الانكسارية

دشنت مستشفى الزهراء في دبي وحدة "جراحة العيون الانكسارية"، التي تعد أحدث تقنيات تصحيح الإبصار في العالم، توفر حلولاً مبتكرة لعلاج مشكلات العيون في الدولة وفق أعلى مواصفات الدقة والأمان.





جاء ذلك خلال حفل نظمته المستشفى بمقرها في دبي أمس، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، العضو المنتدب والمدير العام لمستشفى الزهراء، الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وعدد من القيادات الصحية والمختصين، حرصاً منها على توفير أحدث التقنيات المستخدمة في علاج مشكلات البصر في العالم.

وقال الدكتور سانديب ميترا، استشاري طب وجراحة العيون، رئيس قسم العيون في مستشفى الزهراء بدبي أنه مع التطور الهائل في أجهزة وتقنيات مشكلات العيون في العالم حرصت المستشفى على امتلاك أحدث الأجهزة واستخدامها في خدمة المرضى، بهدف توفير حلول أكثر سهولة ودقة في علاج أمراض العيون وتمكين فئة كبيرة من المرضى على تحقيق حلم التخلص من النظارات الطبية بشكل دائم، وبمعدلات أمان مرتفعة.

وأكد الدكتور سانديب حرص المستشفى على تطبيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة على مر السنين، مشيراً إلى أن تدشين وحدة الجراحة الانكسارية الجديدة يأتي تأكيداً على التزام مستشفى الزهراء بتقديم أحدث خدمات العيون .. لمرضانا

وذكر أن الوحدة الجديدة مزودة بأحدث التقنيات من شركة " كارل- زيس سولوشينز" الألمانية، التي تتيح إجراء جميع جراحات الليزر الجديدة المتاحة عالميًا بما في ذلك جراحة " سمايل-برو"، وهي أحدث جراحات تصحيح عيوب الإبصار بالليزر.

وتابع " قمنا أيضاً بتجهيز وحدتنا الجديدة بنظام إدارة استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري، مما يجعل المشفى أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تدخل هذه التكنولوجيا الثورية في وحداتها، والتي تمكننا من تبسيط سير عمل استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري من خلال أجهزة رقمية متصلة تعمل على تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ وتقليل الأخطاء البشرية".

من جانبه قال الدكتور أحمد شبانة، أخصائي طب وجراحة العيون في مستشفى الزهراء في دبي " يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من عيوب الإبصار و التي تنقسم إلى "

قصر نظر- طول نظر-

استيجماتيزم"، وكانت الحلول هي ارتداء نظارات طبيه أو عدسات لاصقه، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يريدون ارتداء النظارات الطبية لأسباب مختلفة منها الشكل أو طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة، في حين يعاني الكثير من الأشخاص من العدسات خصوصاً من يعانون من التحسس المزمن و جفاف العين من استعمال العدسات".

وذكر الدكتور شبانة أن مستشفى الزهراء بدبي تمتلك الآن أحدث تكنولوجيا في عمليات تصحيح الابصار بالليزك حيث توفر عمليات الليزر السطحي، والألتراليزك، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل برو، البريسبيوند" جميعها تجرى وفق أعلى درجات الدقة والأمان، وتجعل من إمارة دبي مركز جذب إقليمي للسياحة العلاجية .

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