بسبب أحداث غزة.. نقل مباراة لبنان وأستراليا بتصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الجمعة إن مباراة منتخب لبنان على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أستراليا، نقلت إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة الصراع في غزة.

وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره اللبناني ذهابا ضمن المجموعة التاسعة في سيدني في 21 مارس الجاري، والآن فإنه سيستضيف لقاء العودة أيضا في ملعب كانبيرا بعد ذلك بخمسة أيام.

وقال جيمس جونسون المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان صحفي "أعتقد أننا أولا وقبل كل شيء أردنا أن نكون مواطنين عالميين جيدين وأن نقدم الدعم لنظرائنا في الاتحاد اللبناني لكرة القدم."

وأضاف البيان "بكل المعاني هذه مباراة يفترض أن لبنان يستضيفها رغم إقامتها في الأراضي الأسترالية. فريقنا في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم سيفعل كل شيء ممكن لمساعدتهم على النجاح في تنظيم المباراة."

ولم يسبق لمنتخب لبنان التأهل لنهائيات كأس العالم وأضطر لنقل مباراته السابقة في تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة على أرضه إلى ملعب محايد وتعادل فيها بدون أهداف مع نظيره الفلسطيني في دولة الإمارات العربية في نوفمبر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز