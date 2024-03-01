جامعة الشارقة تنظم ماراثونها السنوي 5 مارس

تنظم جامعة الشارقة يوم الثلاثاء الخامس من مارس الجاري الماراثون السنوي والذي يقام برعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة وبالتعاون مع «العربية للطيران»، وذلك ضمن خطط الجامعة الداعمة للرياضة المجتمعية، بحيث تكون المشاركة متاحة لجميع أبناء المجتمع المحلي والجامعي، في جميع المراحل العمرية ولكلا الجنسين.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والأفرع على أهمية تنظيم هذا الماراثون لتنمية العادات الصحية وتشجيع طلاب وطالبات الجامعة على الممارسة الرياضية المنتظمة، بينما أكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عيد محمد كنعان، رئيس اللجنة المنظمة أن إقامة الماراثون تأتي امتداداً للبطولات والتجمعات الرياضية التي نجحت الجامعة في تنظيمها كنشاط ثابت بالبرنامج السنوي لأهميته بنشر ثقافة ممارسة الرياضة، داعياً أبناء المجتمع للمشاركة الفاعلة ومقدماً الشكر لـ «العربية للطيران» لتعاونها في رعاية الماراثون.



بدوره كشف صلاح طاهر العامري مدير الماراثون، رئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة عن جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق السباقات وفقاً للمعايير الرياضية الدولية، ومبيناً أن الماراثون سيتضمن خمس فئات وهي أصحاب الهمم لمسافة واحد كيلومتر، والسيدات لكل الأعمار مع الأطفال من سن 15 سنة فما دون لمسافة 1500 متر، وستكون الفئة الثالثة لفئة كبار العمر من 51 سنة وما فوق (الماسترز) وتمتد لمسافة اثنين كيلومتر، بينما ستكون منافسات الرجال (31-50) سنة بمسافة اثنين كيلومتر ونصف، وأخيراً فئة الشباب، وهي الخامسة، بمسافة ثلاثة كيلومترات للأعمار من (16-30) سنة، مبيناً أن اختيار موعد إقامة الماراثون يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تشجيعاً لممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل.

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