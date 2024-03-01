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باريس تطلب تحقيقاً مستقلاً حول مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

3/1/2024 5:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجمعة إلى تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة حماس خلال إطلاق نار إسرائيلي وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات الخميس في شمال غزة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".

وشدد على أن لا "كيل بمكيالين" في ردود فعل فرنسا.

وأكد "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة".

وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".

من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة معتبرا أن ذلك "لا يحتمل بالنسبة لنا".

ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة بعد حوالى خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية، ما أسفر عن سقوط 30035 قتيلا و70457 جريحا معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

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