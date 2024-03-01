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مدرب إيفرتون عن عقوبة النادي في منتصف الموسم: ليس عادلاً

3/1/2024 5:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال شون دايك مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن العقوبات التي تفرض على الأندية بسبب مخالفة القواعد المالية يجب تطبيقها خلال الفترة ما بعد الموسم لحماية النزاهة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخُصم من إيفرتون 10 نقاط في نوفمبر الماضي لمخالفة قواعد الأرباح والاستدامة للدوري الإنجليزي الممتاز وخفضت العقوبة إلى ست نقاط بعد الطعن على الحكم الاثنين الماضي.

وقال دايك إن خصم النقاط في منتصف الموسم ليس عادلا.

وقال المدرب الإنجليزي للصحفيين قبل استضافة وست هام يونايتد في الدوري المحلي "ما تعلمته من العملية وما أقترحه هو أنه لا يجب الحكم عليك خلال الموسم، بالتأكيد من الأفضل أن يصدر الحكم في نهاية الموسم" وأن تطبق العقوبة خلال العطلة حتى يتسنى للفرق الاستعداد جيدًا للموسم حتى مع العقوبة.

وقد يواجه إيفرتون خصمًا آخر محتملاً للنقاط بعد اتهامه بانتهاك منفصل للقواعد المالية للدوري، في يناير الماضي.

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