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وفاة متسابق الدراجات الإسباني بوخالتي عن 18 عامًا

3/1/2024 5:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال فريق بالبيردي المنافس في سباقات الدراجات الليلة الماضية إن متسابقه الإسباني الشاب خوان بوخالتي توفي في حادث سير مروع عن 18 عاما.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن الحادث وقع بالقرب من إسكومبريراس في قرطاجنة بينما كان المتسابق الشاب يتدرب.

وتحقق السلطات حاليا في أسباب وملابسات الحادث.

وقال الفريق في تغريدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن والآسي يؤسفنا أن نؤكد وفاة زميلنا في الفريق خوان بوخالتي."

وأضاف الفريق "ابتسامة خوان وسعادته وحبه للحياة وسباقات الدراجات ستبقى حاضرة في قلوبنا دوما. قلوبنا مع أسرتك وأصدقائك وفريقك. فلترقد بسلام يا خوان."

وقال اتحاد الدراجات في منطقة مرسية "علينا الإشارة إلى وفاة خوان بوخالتي مارتينيز عضو فريق الدراجات في مرسية في حادث. أسرة الدراجات الكبيرة ستفتقدك...

"خوان كان عضوا في فريق الدراجات الوطني لمرسية وكان ضمن الفريق الذي توج ببطولة إسبانيا للناشئين في قرطاجنة."

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