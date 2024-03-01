الدوري الإنجليزي.. ليفربول ينتظر هدية من «الديربي»

تشهد منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواجهات قوية أبرزها الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد التي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

وتنطلق منافسات الجولة غدا السبت، حيث يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست، ساعيا لتحقيق فوز يعزز به تواجده على قمة الترتيب منتظرا هدية من ديربي مانشستر في ملعب الاتحاد.

ويعتلي ليفربول القمة برصيد 60 نقطة يلاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني 59 نقطة ثم أرسنال في المركز الثالث برصيد 58 نقطة الذي سيلعب أيضا خارج أرضه أمام شيفيلد يونايتد مساء يوم الإثنين المقبل.

ويدخل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب اللقاء وهو منتشي بتتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أوائل الأسبوع الجاري على حساب تشيلسي بركلات الترجيح ثم التأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 3/0 بقوام أغلبه من اللاعبين الشباب.

ويأمل ليفربول في استعادة عدد من نجومه الذين غابوا في الفترة الأخيرة بسبب إصابات مختلفة مثل الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.

بينما تضم قائمة الغيابات عناصر أخرى ستبتعد لفترة أطول مثل ثنائي الوسط رايان جرافينبرخ وواتارو إندو، وحارس المرمى أليسون بيكر وكورتيس جونز وترنت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا بخلاف غياب جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا لنهاية الموسم.

ولكن يورجن كلوب كسب في هذه الفترة الصعبة عددا من الوجوه الشابة التي برزت بشكل كبير مثل جاريل كوانساه وكونور برادلي وجيمس ماكونيل وبوبي كلارك ولويس كوماس وجايدن دانس اللذين سجلا 3 أهداف في فوز ليفربول على ساوثهامبتون.

ويسعى كلوب ولاعبوه لفوز رابع على التوالي يريح الأعصاب قبل أسبوع مضغوط يتخلله مواجهة سبارتا براج التشيكي في دور الـ 16 للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل قبل أن يستضيف مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام في قمة جديدة ببطولة الدوري.

ولكن مهمة كلوب ولاعبيه لن تكون سهلة في ظل تحسن أداء فريق نوتنجهام فورست تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي نونو سانتو، حيث ودع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي بصعوبة بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدف في الدقائق الأخيرة.

ويجيد فريق نوتنجهام فورست أيضا إحراج الكبار على ملعبه ووسط جماهيره رغم أنه يقبع في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة من 6 تعادلات و6 انتصارات منها ثلاثة انتصارات وسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد.

وتقام يوم السبت أيضا 6 مباريات أخرى، حيث يحل أستون فيلا رابع الترتيب برصيد 52 نقطة ضيفا على لوتون تاون صاحب المركز الثمن عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق فوز جديد يؤمن تواجده في المربع الذهبي بينما يحاول فريق لوتون تاون مصالحة جماهيره بعد خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6/2 مساء الأربعاء ليودع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16.

ويلعب توتنهام هوتسبير خامس الترتيب برصيد 47 نقطة ضد ضيفه كريستال بالاس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، والمنتشي بفوزه على بيرنلي في الجولة الماضية بينما يسعى الفريق اللندني لتصحيح مساره بعد السقوط أمام ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة.

وفي مباراة تبدو متكافئة نسبيا يحل برايتون صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة ضيفا على فولهام صاحب المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة والمنتشي بفوزه ثمين على مانشستر يونايتد في المباراة الماضية.

أما برايتون بقيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي فيسعى لتصحيح مساره بعد التعادل في الجولة الماضية مع إيفرتون ثم الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام ولفرهامبتون يوم الأربعاء الماضي.

ويحل ويستهام يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة ضيفا على إيفرتون صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، والساعي بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في العودة لسكة الانتصارات بعدما اكتفى بفوز وحيد في آخر 10 جولات.

ويسعى إيفرتون أيضا لتفادي الدخول في دوامة الهبوط خاصة أن الفريق مخصوم من رصيده ست نقاط لانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

وفي مواجهة شرسة يلعب نيوكاسل يونايتد ضد ضيفه ولفرهامبتون في مواجهة لفض الاشتباك بين صاحبي المركزين التاسع والعاشر، حيث يتفوق ولفرهامبتون برصيد 38 نقطة مستفيدا من صحوته بالفوز في آخر جولتين.

أما نيوكاسل يونايتد فيملك 37 نقطة وتذبذب الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 4/1 في الجولة الماضية، مما أثار الشكوك حول مستقبل المدرب إيدي هاو.

وبمعنويات مرتفعة نسبيا يحل تشيلسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة ضيفا على برينتفورد القابع في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

ورغم الاستثمارات الضخمة على الصفقات في الصيف الماضي خيب تشيلسي بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الآمال وابتعد كثيرا عن دائرة المنافسة، مبررا ذلك بأنه يبني فريقا جديدا بحاجة لوقت للانسجام وتحقيق النتائج المطلوبة.

وفي الجولة الماضية انتزع تشيلسي نقطة ثمينة بالتعادل في معقل مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة كاد خلالها الفريق اللندني أن يخرج بنقاط الفوز لولا الفرص السهلة التي أضاعها مهاجموه نيكولاس جاكسون ورحيم سترلينج.

وتجاوز تشيلسي كبوة الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بفوز صعب على ليدز يونايتد 2/3 في اللحظات الأخيرة ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام يوم الأحد مباراتان، حيث يلعب مانشستر سيتي ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، بينما يلعب بيرنلي ضد بورنموث في مواجهة أقل بريقا.

ويسعى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأكيد تفوقه على نظيره إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي بعدما هزمه بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي قبل أن يفوز المدرب الإسباني مجددا بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري.

ويريد جوارديولا أيضا تفادي أي تعثر أو فقدان للنقاط قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد" الأسبوع المقبل، بعد أن يخوض (سيتي) اختبارا مختلفا أمام كوبنهاجن الدنماركي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

من جانبه يريد إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تجاوز كبوة الخسارة أمام فولهام في الجولة الماضية والتي تراجعت بالفريق للمركز السادس برصيد 44 نقطة وكسرت سلسلة 4 انتصارات متتالية.

وقبل الديربي تجاوز تين هاج ولاعبوه اختبارا صعبا بالفوز على نوتنجهام فورست بهدف في الدقائق الأخيرة ليتأهل الشياطين الحمر لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

ويعلم تين هاج أنه سيكون في مهمة صعبة لإيقاف خطورة أسلحة مانشستر سيتي مثل محاور صناعة اللعب رودري وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا والرباعي الهجومي جيريمي دوكو وجوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين.

وتختتم منافسات الجولة بلقاء بين أرسنال ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة ضد مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب برصيد 20 نقطة بعدما اكتفى بتعادلين وفوز وحيد في آخر 10 جولات.

ويأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي يملك ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (62 هدفا) أن يستغل الفوارق الفنية الكبيرة في تحقيق فوز سابع على التوالي قد يمنحه صدارة الترتيب في لعبة الكراسي الموسيقية مع ليفربول ومانشستر سيتي في الجولات الأخيرة.

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