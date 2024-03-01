الانتصارات المحلية ترفع معنويات العين قبل لقاء النصر السعودي في دوري أبطال آسيا



تلقى فريق نادي العين، يوم أمس الخميس، دفعة معنوية كبيرة، بفوزه على حتا 5-3، في انطلاقة مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك قبل مواجهة "العين" النصر السعودي الإثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومنذ تأهله إلى ربع النهائي على حساب ناساف الأوزبكي، خاض العين مباراتين في الدوري إحداهما مع بني ياس، وفاز فيها 1-0، والثانية مع حتا وفاز بخماسية.

ويخوض العين مباراة الإثنين متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، أمام النصر العائد من تعادل 4-4 أمام الحزم بالدوري السعودي، أمس الخميس.



وكانت مباراة العين مع حتا قد شهدت تألق عدد من اللاعبين الشباب أبرزهم سلطان الشامسي، الذي تمكن من تسجيل هدفين، وكذلك جوسنا أبيانفي، وعبد الكريم تراوري. وأكد المدرب هيرنان كريسبو أن اللقاء كان فرصة مميزة للدفع ببعض الوجوه الجديدة.

وأضاف:"حققنا المطلوب بالحصول على نقاط اللقاء، وعززنا من حظوظنا في المنافسة بمسابقة الدوري".

وتعد مواجهة الإثنين هي الثالثة في تاريخ مواجهات فريقي العين والنصر السعودي آسيوياً، حيث فاز النصر في واحدة 2-1، والعين في أخرى 1-0.

وطمأن محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بنادي العين جماهير الفريق على الحارس خالد عيسى، بعد تعرضه للإصابة، أمس، أمام حتا بالدوري، مؤكداً أن الجهاز الطبي سيحدد اليوم الجمعة، موقفه من الإصابة، فيما يتواصل العمل والتأهيل مع اللاعب لابا كودجو الذي تعرض للإصابة أيضاً خلال مباراة بني ياس.

وأكد حماد، أن الفريق طوى صفحة الدوري، وبدأ من الآن التفكير في مباراة دوري أبطال آسيا، أمام النصر السعودي، لافتاً إلى أن جمهور الفريق سيكون عاملا مهما في مباراة الاثنين، وداعماً كبيراً له.

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