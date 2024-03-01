Friday, 01 March 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي توعي بضرورة عدم الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

3/1/2024 5:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الانتباه .

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق .

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01032024000110011019ID1107921621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث