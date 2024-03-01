شرطة أبوظبي توعي بضرورة عدم الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الانتباه .

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق .

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

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