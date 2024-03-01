مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي



قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الجمعة) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مسري بن عتيج بالعرطي.

وقدّم سموه، خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي، صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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