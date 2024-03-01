ابتداء من اليوم.. منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي ابتداء من اليوم.



ودونت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس": حفاظاً على سلامتك وسلامة الجميع، سيتم منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات #مترو_دبي و #ترام_دبي، ابتداءً من يوم الجمعة 1 مارس 2024.







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز