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ابتداء من اليوم.. منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي

3/1/2024 5:21:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي ابتداء من اليوم.

ودونت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس": حفاظاً على سلامتك وسلامة الجميع، سيتم منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات #مترو_دبي و #ترام_دبي، ابتداءً من يوم الجمعة 1 مارس 2024.


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