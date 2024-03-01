ابتداء من اليوم.. منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات مترو دبي وترام دبي ابتداء من اليوم.
ودونت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس": حفاظاً على سلامتك وسلامة الجميع، سيتم منع استخدام السكوتر الكهربائي داخل قطارات #مترو_دبي و #ترام_دبي، ابتداءً من يوم الجمعة 1 مارس 2024.
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