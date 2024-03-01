مستعمرون ينصبون كرافانات على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN/ أقام مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، بؤرة استعمارية مكونة من ستة "كرافانات" على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"وفا" بأن عددا من المستعمرين نصبوا ستة "كرافانات" على أراضي "رأس المعرجات"، جنوب القرية، وبدأوا بالتجمهر حولها.
وأضاف أن المستعمرين كانوا قد أقاموا بؤرة مماثلة العام الماضي، قبل أن يتم إزالتها.
وأشار عويس إلى أن قوات الاحتلال قامت في ساعة متأخرة ليلة أمس بإغلاق أحد مداخل القرية بالقرب من مدرسة اللبن، بالسواتر الترابية، وبذلك تكون جميع مداخل القرية الرئيسية مغلقة، وسيضطر المواطنون إلى سلك طرق الساوية وسلفيت للخروج من القرية.
يذكر بأن أحد المستعمرين قام مساء أمس بدعس أحد المواطنين على الشارع الرئيس للقرية، كما حاول مجموعة من المستعمرين مهاجمة منازل المواطنين هناك.
يشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدتي سنجل وترمسعيا وقرية اللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استعمارية متلاصقة، إضافة إلى مستعمرات "عيلي" و"معالي ليفونه" و"شيلو"، لتشكّل بذلك تكتلا استعماريا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.
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