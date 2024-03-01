مستعمرون ينصبون كرافانات على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN/ أقام مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، بؤرة استعمارية مكونة من ستة "كرافانات" على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"وفا" بأن عددا من المستعمرين نصبوا ستة "كرافانات" على أراضي "رأس المعرجات"، جنوب القرية، وبدأوا بالتجمهر حولها.

وأضاف أن المستعمرين كانوا قد أقاموا بؤرة مماثلة العام الماضي، قبل أن يتم إزالتها.

وأشار عويس إلى أن قوات الاحتلال قامت في ساعة متأخرة ليلة أمس بإغلاق أحد مداخل القرية بالقرب من مدرسة اللبن، بالسواتر الترابية، وبذلك تكون جميع مداخل القرية الرئيسية مغلقة، وسيضطر المواطنون إلى سلك طرق الساوية وسلفيت للخروج من القرية.

يذكر بأن أحد المستعمرين قام مساء أمس بدعس أحد المواطنين على الشارع الرئيس للقرية، كما حاول مجموعة من المستعمرين مهاجمة منازل المواطنين هناك.

يشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدتي سنجل وترمسعيا وقرية اللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استعمارية متلاصقة، إضافة إلى مستعمرات "عيلي" و"معالي ليفونه" و"شيلو"، لتشكّل بذلك تكتلا استعماريا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.