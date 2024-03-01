اعتداءات جديدة للمستوطنين على ممتلكات المواطنين في الخليل ونابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN/ شن المستوطنون، صباح اليوم الجمعة، اعتداءات جديدة على ممتلكات المواطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في الخليل ونابلس.
وهاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل، وقاموا بالاعتداء عليها، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بالضفة الغربية خلال الشهور الأخيرة.
وفي نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية مكونة من ستة كرافانات على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.
وبدأ المستوطنون بالتجمهر حول الأراضي الفلسطينية، فيما أقاموا بؤرة مماثلة العام الماضي، قبل أن يتم إزالتها.
يشار إلى أن المستوطنين قاموا بدهس أحد المواطنين على الشارع الرئيس لقرية اللبن الشرقية أمس، تزامنا مع محاولة مجموعة من المستوطنين مهاجمة منازل المواطنين هناك.
ويواصل المستوطنون تصعيد جرائمهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال ودعم من الحكومة اليمنية المتطرفة.
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