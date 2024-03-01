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اعتداءات جديدة للمستوطنين على ممتلكات المواطنين في الخليل ونابلس

3/1/2024 5:11:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/ شن المستوطنون، صباح اليوم الجمعة، اعتداءات جديدة على ممتلكات المواطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في الخليل ونابلس.

وهاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل، وقاموا بالاعتداء عليها، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بالضفة الغربية خلال الشهور الأخيرة.

وفي نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية مكونة من ستة كرافانات على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.

وبدأ المستوطنون بالتجمهر حول الأراضي الفلسطينية، فيما أقاموا بؤرة مماثلة العام الماضي، قبل أن يتم إزالتها.

يشار إلى أن المستوطنين قاموا بدهس أحد المواطنين على الشارع الرئيس لقرية اللبن الشرقية أمس، تزامنا مع محاولة مجموعة من المستوطنين مهاجمة منازل المواطنين هناك.

ويواصل المستوطنون تصعيد جرائمهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال ودعم من الحكومة اليمنية المتطرفة.


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