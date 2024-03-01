سوق فلسطين للأوراق المالية تفصح عن بياناتها المالية الأولية عن العام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/ أعلنت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية عن نتائجها المالية الأولية (غير المدققة (عن العام 2023، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 829,762 دولار بانخفاض بلغت نسبته 18% قياساً إلى ربح العام 2022 قيمته 1,008,352 دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.06 مليون دولار خلال العام 2023، مقارنة بـ 3.24 مليون دولار في العام 2022 أي بانخفاض نسبته 6%، وتوزعت الإيرادات بواقع 2.4 مليون دولار من العمليات التشغيلية، وحوالي 0.66 مليون دولار إيرادات غير تشغيلية، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى تراجع قيمة التداول للعام 2023 والتي بلغت 331 مليون دولار، مقارنة بـ 473 مليون دولار للعام 2022 أي بانخفاض نسبته 30%، ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تأثيرات الربع الأخير من العام 2023 والمتمثلة في العدوان على قطاع غزة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي أثرت خلال فترات سابقة من العام.

وارتفعت النفقات في العام 2023 بحوالي 6%، حيث بلغت 2.06 مليون دولار مقابل 1.94 مليون دولار للعام 2022، ترافقاً مع زيادة في أنشطة العلاقات العامة والتوعية الاستثمارية والدراسات.

آخر التطورات

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: "لا يمكن فصل المسار الاقتصادي عن نظيره السياسي الذي يعاني من الجمود منذ فترة، كما كان للعدوان على قطاع غزة نتائج سلبية على أداء القطاعات المالية، وبما أن بورصة فلسطين مرآة الاقتصاد والمؤشر الأول لالتقاط المؤشرات السلبية التي أثرت بشكل ملحوظ على قيمة المؤشر الرئيسي؛ مؤشر القدس، إذ شهد تراجعاً ملموساً بلغت نسبته 16% منذ بدء الأحداث حتى هذا اليوم، فيما شهدت القيمة السوقية الإجمالية للشركات تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 13%".

وأكد أن أداء السوق خلال الأحداث القائمة أثبت قدرته على التكييف مع المتغيرات، خاصة في حال مقارنة نسبة انخفاضه مع العديد من القطاعات الأخرى التي أظهرت تأثراً كبيراً سواء من حيث الأداء التشغيلي أو الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة.

وأشار حليله إلى أن مجلس إدارة البورصة أوصى إلى الهيئة العامة المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر نيسان بتوزيع أرباح على المساهمين على أن يتم تحديد نسبتها لاحقاً.

وأضاف "عام 2024 سيكون عنوانه الرئيسي رفض كل ما هو مستحيل وتحويل التحديات إلى فرص، مع بذل الجهود الحثيثة لجذب المزيد من الشركات للإدراج وضخ أدوات استثمارية جديدة كصناديق المؤشرات والصكوك والسندات، إضافة إلى ترسيخ توجه البورصة نحو تعزيز فكرة الاستثمار وعلاقته بالنمو والإعمار ومساهمته في إعادة بناء هيكلية الاقتصاد الوطني وارتكازه على أسس متينه تقوده لمنافسة اقتصاد الدول الاخرى"، مردفاً أنه تم بالفعل وضع خطط استراتيجية توضح آلية المضي في تنفيذ وإتمام إنجازات من شأنها الارتقاء بعمل البورصة إلى مستويات قادرة على المنافسة.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست عام 1995 كشركة مساهمة خصوصية وفي عام 2012 تم إدراجها للتداول بعد ان تحولت الى شركة مساهمة عامة، وتسعى البورصة لأن تكون سوقاً مالياً محلياً بمقاييس عالمية، في ظل توفير الخدمات المبتكرة للمتعاملين من خلال بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية والأمان، ويذكر أن بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية: ضمن الأسواق المبتدئة“Frontier Markets" و"فوتسي فايننشال تايمز العالمية" وضمن مؤشر مستقل خاص "بفلسطين" في كل من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.

