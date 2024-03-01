الرعاية الصحية للمواليد الجدد في فلسطين بين سنديان الاحتلال ومطرقة العادات والتقاليد

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/ PNN/ إكرام التميمي - الجميع يتطور حسب البيئة المحيطة فيه؛ ولو تحدثنا عن البيئة الطبيعية والرعاية الصحية المثالية والتي يجب ضمان تواجدها وتوفرها وبالمقارنة مع الرعاية الموجودة والمتاحة الآن للمواليد الجدد في دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967؛ وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، نشهد عدد كبير من المؤشرات التي تدلل على تراجع كبير يدق ناقوس الخطر، ولا سيما ما بعد السابع من أكتوبر عام 2023، ونحن في عام 2024 سنجد بأن الواقع هو كارثي وخاصة بما يتعلق بالمواليد الجدد في قطاع غزة، فاليوم صدر من قبل وزارة الصحة عن انتشار وتفشي عدد كبير من الأوبئة مثال: مرض الكبد الوبائي وبأنه لا يتوفر المطاعيم في الصحة لهذا الوباء، وليس ذلك فقط إنما كل الإحصائيات تدل على انهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، لقد رهنت حياة الأطفال تحت سنديان الإحتلال الإسرائيلي والعدوان تجاه قطاع الطفولة والأمومة وكامل حياة الإنسان الفلسطيني باتت مهددة بالفناء جوعا وعطشا وبلا دواء ولا علاج، وبلا مكونات الحياة الطبيعية والواجب ضمان توفرها للبشرية جمعاء.

ولو تطرقنا للإشارة حول كافة الأساليب العلمية والتي تطالب بإحقاق الحقوق للجميع وخاصة بما يتعلق بتربية وإعداد أجيال سليمة جسديا وعقليا ونفسيا، قد نحتاج لتسليط الضوء حول البيئة الفلسطينية بشكل عام وهي التي تفرض على العائلات الفلسطينية عدد كبير من التحديات، لتكون الأسرة تحت مطرقة الإحتلال من جهة، وسنديان العادات والتقاليد الموروثة عن المحيطين ببعض النواة السليمة للأسرة، الزوج والشراكة الزوجية، ولا سيما بالعائلات الممتدة، عندما يفكر الأزواج الجدد باتخاذ

القرار بإنجاب الطفل الأول، لا بد من دراسة الفوارق الثقافية والبيئية لدى كل منهما كشركاء في تأسيس العائلة والأسرة النووية .

وهنا طرحنا حول هذه الفروقات لدى بعض الأزواج؛ قالت إحداهن التدخل في كيفية رعايتي للمولود البكر الأول في حياتي الأسرية كانت تشوبها عدد من التدخلات والتي كانت يشوبها بعض العادات والتقاليد الشعبية، والتي لا تستند للعلم والعلوم الصحية والطبية والعلاجية التي تستند على أساس علمي متخصص في شتى المجالات.

وفي ذات السياق، للحديث حول أغلبية الاستفسارات التي تتمحور حول مشاكل النطق؛ نلاحظ بأن غياب تعزيز الثقافة المجتمعية والصحية من قبل المؤسسات الصحية يجعل المواليد الجدد يفتقدون للرعاية والخدمات الواجب تقديمها بشكل إلزامي من قبل الجهات ذات العلاقة، كي نتدارك التبعات والتكلفة المادية والمعنوية والصحية في حال عدم تلقي هذه الخدمات، وعليه يجب على الأهل اصطحاب المواليد والأطفال لذوي الإختصاص من اجل التقيم كون تشخيص الأخصائي تختلف عن نظرة الأهل في تقييم مشاكل النطق والسمع حيث تكون مختلفة من طفل لآخر، ومتعلقة بعمر الطفل وكل مشكلة تحتاج خطة علاجية مدروسة، يضعها الأخصائي المعالج،

وكثيرا من الحالات يتم تقييمها بضعف في المهارات الإدراكية والاستيعابية للطفل، مما يتطلب التدخل

من ناحية مختص بالتخاطب اللغوي بجانب النطق للتقوية من ناحية التراكيب اللغوية وتحسين وضوح الجمل ومن خلال تمارين الحوارات وتنمية المواهب لدى الطفل وتشجيعه على النطق السليم والإصغاء الجيد والتفاعل مع حواسه والبيئة المحيطة به عن طريق التعلم باللعب.

وجميع ذلك يكون من خلال الأخصائي الذي يشرف على تقييم شامل للطفل من الجوانب النطقية واللغوية ويحدد مستوى الطفل و نقاط القوة والضعف، ويتم توضيح الخطة العلاجية المناسبة والتي على الأهل اتباعها، والتي من شأنها المساعدة

بالقدر الذي يحتاجها كل

طفل وبالتعاون ما بين الأهل والاخصائي.



وحول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، من وجهة نظر أخصائية النطق لينا نخال من محافظة نابلس، اشارت: بأهمية تسليط الجانب الإعلامي بهدف رفع الوعي المجتمعي في هذا المجال.



ولدى سؤال أخصائية السمع والنطق "لينا نخال"حول أهمية حجز جلسة التقيم من قبل الأخصائي ؟

أجابت: "في حال الإدراك بان الطفل متأخر من الناحية الاستيعابية والإدراكية والتعبيرية والنطقية والتواصلية فيجيب التوجه إلى المختصين سواء اختصاصي نطق ولغة أو اختصاصي تربية خاصة،

وأضافت، كل ما كان التدخل أبكر وأسرع كل ما كان أفضل من أجل صحة وسلامة الطفل.

ومشددة على أهمية تعاون الأهل والاختصاصين لما له دورًا هامًا في تنمية قدرات التواصل واللغة والكلام لدى الطفل حتى يماثل أقرانه من ناحية التطور العقلي والزمني العمري لكل طفل.

حول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، ولاسيما بالمناطق الجنوبية من مدينة الخليل حاولت التواصل مع عطوفة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة الدكتور كمال الشخرة، لسؤاله حول الفحوصات التي يجب أن يتم عملها للمواليد الجدد ومن قبل مراكز الرعاية الطبية في الخليل، والمستشفيات الحكومية في فلسطين،وهل هي مقدمة مجانا للمواليد بعد الولادة مباشرة.

ومع علمنا بان المواليد الجدد يقوم طبيب الأطفال بفحص كامل إكلنيكي في المستشفى لهم، وعندما يحتاج الطفل لأية فحوصات إضافية يتم تحويلها لجهات التخصص.

ومن الضروري بأن نقوم بتسليط الضوء حول المتابعة من قبل الجهات الصحية الرسمية والتوضيح والمتابعة من حيث تقييم شامل للخدمات المقدمة للمواليد الجدد مقارنة مع الأعوام السابقة، ولا سيما في المناطق التي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل منع التجوال منذ السابع من أكتوبرعلى المنطقة ؟

ويبقى علينا متابعة هل هناك حاجة لطلب المساعدة والتعاون وضمن سياسة تفعيل العلاقة مع جميع مقدمي الخدمات الصحية سواء مع منظمة أطباء بلا حدود والتي تعمل منذ عامين في المناطق المغلقة؟

وعن الفحوصات التي يجب أن يتم عملها للمواليد الجدد ومن قبل مراكز الرعاية الطبية في الخليل، والمستشفيات الحكومية في فلسطين، قليل من يقوم من الأهل بالمتابعة مع الجهات الرسمية بقطاع الصحة بعرض أطفالهم لجهات التخصص ويهملون إجراء الفحوصات، والتي توجب توجيه وحث الأهل خلال جلسات للتوعية في المراكز الصحية بضرورة

فحص السمع،

فالسمع السليم ضروري لتطور اللغة والكلام لتجنب تزايد الأعباء للتكلفة المادية على الأهل والجهات الرسمية على حد سواء.

وفي ذات السياق، حول دور الرعاية الصحية الأولية والمقدمة للمواليد الجدد، من وجهة نظر مركز تخصصي سمع ونطق والموجود في محافظة الخليل.

قال: دائما نوجه الأهل لتعزيز الاهتمام بأطفالهم والصحة العامة، ونقول:إذا كنتم تشكون بأن طفلكم يعاني من ضعف السمع، توجهوا للطبيب لإجراء فحص سمع

لغوي فسوف تتأثر مرحلة تطوره.

وأي فحوصات طبية متعلقة بسلامة وصحة الطفل لا يجب إهمالها وإنكارها، فجميع الفحوصات الطبية تساعد في معرفة وإقصاء الأسباب من اجل التدخل الأفضل والصحيح

مع الطفل.



وواجب الجهات الرسمية في المستشفيات الفلسطينية تقديم هذه الخدمات الطبية للمواليد الجدد، ويحق للأهل بطلب تلك الخدمة الطبية عند الحاجة.

ومن جانبهم: مؤخراً وحتى هناك

البعض من الكوادر الطبية

تقوم بعمل فحص السمعي للأطفال والآخر بناء على طلب الأهل،

مع أن فحص السمع والسوائل

مهم جداً لجميع الأطفال ويجب التأكد منهما بشكل دوري.



وختاماً، منظمة الصحة العالمية والهيئات الخاصة التابعة للأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر، وأصدرت العديد من البيانات التي تنذر بتراجع كبير في حقوق الفلسطينيين بالعلاج والدواء والماء والغذاء في غزة، والحال في القدس والضفة الغربية ولا سيما بالمناطق المغلقة يحتم على الجهات الدولية والصحية في المجتمع الدولي الإهتمام والمبادرة في دعم و ضمان توفر كامل الحياة الإنسانية الطبيعية والصحية للشعب الفلسطيني وللأطفال بشكل خاص وعاجل .