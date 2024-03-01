الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه

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- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN/ أدى الآلاف من الفلسطينيين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه، من أجل كسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي.
ونجح الآلاف في أداء صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال العسكرية ومنعه آلاف المصلين من الوصول إليه منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير، استعدادا لشهر رمضان، تزامنا مع تواصل الدعوات الفلسطينية للرباط في الأقصى وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان.
وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك، وإحياء الفجر العظيم وكل الأوقات في المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.
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