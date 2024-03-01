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الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه

3/1/2024 5:11:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/ أدى الآلاف من الفلسطينيين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه، من أجل كسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي.

ونجح الآلاف في أداء صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال العسكرية ومنعه آلاف المصلين من الوصول إليه منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير، استعدادا لشهر رمضان، تزامنا مع تواصل الدعوات الفلسطينية للرباط في الأقصى وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك، وإحياء الفجر العظيم وكل الأوقات في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.


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