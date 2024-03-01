مركز الرشاد للأشعة ينفذ اسبوعا طبيا مجانيا للتصوير الإشعاعي خلع الولادة للأطفال بالخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/ PNN/ إكرام التميمي -بالتعاون وبمبادرة من مركز الرشاد للأشعة، وملتقى آل التميمي بمدينة الخليل، وعلى مدار الأسبوع، انهى اليوم الخميس، مركز الرشاد للأشعة عشرات الفحوصات الطبية للمواليد الجدد، حيث تم إجراء تصويرللحوض للكشف المبكر عن " خلع الولادة "، والذي استهدف الأطفال من كافة مناطق محافظة الخليل، وكما أعلن مركز الرشاد للأشعة بأنه سيجري يوم الأربعاء القادم بتاريخ_ 6\3\2024، هذه الفحوصات الطبية وصور الأشعة المجانية ولمن لم يتمكن من الإستفادة من هذه الفحوصات على مدار اسبوع الحملة، ولا سيما بأن مئات الحالات قد راجعت المركز وتلقت الفحوصات المجانية من كافة ارجاء محافظة الخليل.

ومن جانبه، قال: المدير الإداري للمركز الأستاذ محمد التميمي، نظرا لأهمية

تصوير

الحوض"خلع الولادة"، أجرينا هذه الفحوصات الطبية للمواليد الجدد .

وبدوره، اوضح المدير الطبي للمركز الدكتور وليد التميمي: بان هذا التصوير هام جدا، ومن خلال إجراء هذا الفحص يقوم الطبيب المتخصص في الأشعة بتقييم حالة الطفل ويبلغ الأهل في حال حاجة الطفل للمتابعة لدى اختصاصي العظام .

وأضاف: بأن التشخيص

المبكر

من شأنه أن يساهم في علاج الطفل بشكل اسرع

في حين أن التشخيص المتاخر قد

يستدعي إجراء

تدخلات جراحية، ومن شأنه ان يزيد من تكلفة العلاج على الأهل، ومن هنا تكمن اهمية الفحوصات الطبية في مراحل مبكرة للمواليد، حيث يجرى التصوير

التلفزيوني عادة على عمر الشهر

ويتابع المريض على عمر الأربع اشهر من خلال صورة الاشعة .

وثمن رئيس واعضاء ملتقى آل التميمي في الخليل بضرورة و اهمية التعاون ما بين المؤسسات الصحية والمجتمعية والأهلية، ونظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد وفي محافظة الخليل وللتخفيف ما امكن من التكلفة المادية على اهلنا وآملين ان لا ينقطع عمل الخير وضمن حملات عديدة نبادر فيها وبالتعاون مع جميع المؤسسات وجهات الخير والمتطوعين .

جدير بالذكر، بأن هذه الفحوصات المجانية متاحة للأهالي الذين قد يتأخرون في إجراء الفحص، سواء لصعوبة القدرات المادية والإقتصادية، او نتيجة إهمال دون تمييز أهمية هذه الفحوصات.

وقد بدات هذه الحملة الوطنية الفلسطينية المجانية للتصوير في مركز الرشاد للأشعة منذ يوم الأحد وحتى مساء اليوم الخميس.

من جانبهم، رئيس وأعضاء ملتقى آل التميمي قدموا شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة من قبل المركز والتي من شأنها المساعدة والتعاون وضمن برامج ومنهج التكافل الإجتماعي .