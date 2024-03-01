مركز الرشاد للأشعة ينفذ اسبوعا طبيا مجانيا للتصوير الإشعاعي خلع الولادة للأطفال بالخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/ PNN/ إكرام التميمي -بالتعاون وبمبادرة من مركز الرشاد للأشعة، وملتقى آل التميمي بمدينة الخليل، وعلى مدار الأسبوع، انهى اليوم الخميس، مركز الرشاد للأشعة عشرات الفحوصات الطبية للمواليد الجدد، حيث تم إجراء تصوير
للحوض للكشف المبكر عن " خلع الولادة "، والذي استهدف الأطفال من كافة مناطق محافظة الخليل، وكما أعلن مركز الرشاد للأشعة بأنه سيجري يوم الأربعاء القادم بتاريخ_ 6\3\2024، هذه الفحوصات الطبية وصور الأشعة المجانية ولمن لم يتمكن من الإستفادة من هذه الفحوصات على مدار اسبوع الحملة، ولا سيما بأن مئات الحالات قد راجعت المركز وتلقت الفحوصات المجانية من كافة ارجاء محافظة الخليل.
ومن جانبه، قال: المدير الإداري للمركز الأستاذ محمد التميمي، نظرا لأهمية
تصوير
الحوض"خلع الولادة"، أجرينا هذه الفحوصات الطبية للمواليد الجدد .
وبدوره، اوضح المدير الطبي للمركز الدكتور وليد التميمي: بان هذا التصوير هام جدا، ومن خلال إجراء هذا الفحص يقوم الطبيب المتخصص في الأشعة بتقييم حالة الطفل ويبلغ الأهل في حال حاجة الطفل للمتابعة لدى اختصاصي العظام .
وأضاف: بأن التشخيص
المبكر
من شأنه أن يساهم في علاج الطفل بشكل اسرع
في حين أن التشخيص المتاخر قد
يستدعي إجراء
تدخلات جراحية، ومن شأنه ان يزيد من تكلفة العلاج على الأهل، ومن هنا تكمن اهمية الفحوصات الطبية في مراحل مبكرة للمواليد، حيث يجرى التصوير
التلفزيوني عادة على عمر الشهر
ويتابع المريض على عمر الأربع اشهر من خلال صورة الاشعة .
وثمن رئيس واعضاء ملتقى آل التميمي في الخليل بضرورة و اهمية التعاون ما بين المؤسسات الصحية والمجتمعية والأهلية، ونظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد وفي محافظة الخليل وللتخفيف ما امكن من التكلفة المادية على اهلنا وآملين ان لا ينقطع عمل الخير وضمن حملات عديدة نبادر فيها وبالتعاون مع جميع المؤسسات وجهات الخير والمتطوعين .
جدير بالذكر، بأن هذه الفحوصات المجانية متاحة للأهالي الذين قد يتأخرون في إجراء الفحص، سواء لصعوبة القدرات المادية والإقتصادية، او نتيجة إهمال دون تمييز أهمية هذه الفحوصات.
وقد بدات هذه الحملة الوطنية الفلسطينية المجانية للتصوير في مركز الرشاد للأشعة منذ يوم الأحد وحتى مساء اليوم الخميس.
من جانبهم، رئيس وأعضاء ملتقى آل التميمي قدموا شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة من قبل المركز والتي من شأنها المساعدة والتعاون وضمن برامج ومنهج التكافل الإجتماعي .
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