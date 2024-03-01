استطلاع إسرائيلي: غانتس يواصل تقدمه على نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/ تشير نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة معاريف اليوم، إلى أن حزب المعسكر الصهيوني برئاسة غانتس سيحصل على واحد وأربعين (41) مقعدا في الكنيست مقابل ثمانية عشر (18) مقعدا فقط لحزب الليكود في حال جرت الانتخابات اليوم, فيما يحصل حزب يش عتيد على اثني عشر (12) مقعدا وحزبا شاس وإسرائيل بيتنا على عشر (10) مقاعد لكل منهما, وعوتسما يهوديت يحظى بتسع (9) مقاعد في هذا الاستطلاع، يهادوت هاتوراه 6 مقاعد، حزب ميرتس يحصل على 5 مقاعد، فيما لا يتجاوز حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريش نسبة الحسم.
اما الأحزاب العربية، فيحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد، وتحظى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ب4 مقاعد فقط.
وفي سؤال حول مدى ملائمته لتولي رئاسة الحكومة فقد حصل غانتس على 50% من مجمل المستطلعة آراؤهم، ويرى 88% من مصوتي يش عاتيد أن غانتس ملائم أكثر من نتنياهو لتولي رئاسة الوزراء، فيما يرى فقط 33% أن نتنياهو ملائم لتولي هذا المنصب.
اللافت في هذا الاستطلاع أن نحو 22% من مصوتي حزب الليكود في انتخابات 2022، يعتقدون أن غانتس هو الأكثر ملائمة لتولي رئاسة الوزراء، بينما يعتقد 17% بأن الإثنين غير ملائمين لتولي هذا المنصب.
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