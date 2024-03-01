استطلاع إسرائيلي: غانتس يواصل تقدمه على نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ تشير نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة معاريف اليوم، إلى أن حزب المعسكر الصهيوني برئاسة غانتس سيحصل على واحد وأربعين (41) مقعدا في الكنيست مقابل ثمانية عشر (18) مقعدا فقط لحزب الليكود في حال جرت الانتخابات اليوم, فيما يحصل حزب يش عتيد على اثني عشر (12) مقعدا وحزبا شاس وإسرائيل بيتنا على عشر (10) مقاعد لكل منهما, وعوتسما يهوديت يحظى بتسع (9) مقاعد في هذا الاستطلاع، يهادوت هاتوراه 6 مقاعد، حزب ميرتس يحصل على 5 مقاعد، فيما لا يتجاوز حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريش نسبة الحسم.

اما الأحزاب العربية، فيحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد، وتحظى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ب4 مقاعد فقط.

وفي سؤال حول مدى ملائمته لتولي رئاسة الحكومة فقد حصل غانتس على 50% من مجمل المستطلعة آراؤهم، ويرى 88% من مصوتي يش عاتيد أن غانتس ملائم أكثر من نتنياهو لتولي رئاسة الوزراء، فيما يرى فقط 33% أن نتنياهو ملائم لتولي هذا المنصب.

اللافت في هذا الاستطلاع أن نحو 22% من مصوتي حزب الليكود في انتخابات 2022، يعتقدون أن غانتس هو الأكثر ملائمة لتولي رئاسة الوزراء، بينما يعتقد 17% بأن الإثنين غير ملائمين لتولي هذا المنصب.