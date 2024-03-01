Friday, 01 March 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع إسرائيلي: غانتس يواصل تقدمه على نتنياهو

3/1/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ تشير نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة معاريف اليوم، إلى أن حزب المعسكر الصهيوني برئاسة غانتس سيحصل على واحد وأربعين (41) مقعدا في الكنيست مقابل ثمانية عشر (18) مقعدا فقط لحزب الليكود في حال جرت الانتخابات اليوم, فيما يحصل حزب يش عتيد على اثني عشر (12) مقعدا وحزبا شاس وإسرائيل بيتنا على عشر (10) مقاعد لكل منهما, وعوتسما يهوديت يحظى بتسع (9) مقاعد في هذا الاستطلاع، يهادوت هاتوراه 6 مقاعد، حزب ميرتس يحصل على 5 مقاعد، فيما لا يتجاوز حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريش نسبة الحسم.

اما الأحزاب العربية، فيحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد، وتحظى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ب4 مقاعد فقط.

وفي سؤال حول مدى ملائمته لتولي رئاسة الحكومة فقد حصل غانتس على 50% من مجمل المستطلعة آراؤهم، ويرى 88% من مصوتي يش عاتيد أن غانتس ملائم أكثر من نتنياهو لتولي رئاسة الوزراء، فيما يرى فقط 33% أن نتنياهو ملائم لتولي هذا المنصب.

اللافت في هذا الاستطلاع أن نحو 22% من مصوتي حزب الليكود في انتخابات 2022، يعتقدون أن غانتس هو الأكثر ملائمة لتولي رئاسة الوزراء، بينما يعتقد 17% بأن الإثنين غير ملائمين لتولي هذا المنصب.

MENAFN01032024000205011050ID1107921528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث