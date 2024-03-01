الاحتلال يقرر مصادرة 2700 دونما لصالح الاستيطان شرق القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة / PNN/ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمصادرة 652 فدانا (2738.4 دونم) لصالح مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كيدار" شرقي القدس المحتلة.

الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.

وتهدف سلطات الاحتلال من هذه السرقة الجديدة للأراضي إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنتين المذكورتين، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل أراضي شرقي القدس المحتلة عن سياقها الفلسطيني.

كما ستؤدي هذه الخطوة إلى ربط الأراضي المعلنة كـ"أراضي دولة" في السابق مع الإعلان الجديد، إضافة إلى عزل التجمعات البدوية (وادي أبو هندي وتجمع الأعوج عن العيزرية وأبو ديس)، وإحكام إغلاق السفوح الشرقية.

قرارات سلطات الاحتلال تأتي في ظل نية ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في دولة الاحتلال الاجتماع الأربعاء المقبل للمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث دفعت الجمعة الماضية، بمخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال ستتم المناقشة بعد إعلان وزير الاحتلال سموتريتش، الذي ذكر فيه أنه سيتم الموافقة على حوالي 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، وحوالي 300 وحدة سكنية في مستوطنة كيدار و694 وحدة سكنية في مستوطنة إفرات.

وأظهرت تقارير حقوقية تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا، وإغلاق المستوطنين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.