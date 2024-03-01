فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه يوم أمس مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس عن الأوضاع في قطاع غزة .
وقال جلالته أنه استلهم فكرة الانزال الجوي المباشر اثناء عودته من المانيا قبل اسبوعين حين كان ينظر جلالته على غزة من نافذة الطائرة .
وتابع جلالته انه فور وصوله لأرض الوطن قام بالاتصال مع القوات الخاصة لبحث امكانية استخدام المظلات الاحتياطية في عمليات الانزال المباشر على قطاع غزة مؤكدا نجاح التجربة الاولى .
واكمل جلالته انهم قاموا بالتنسيق مع الدول الشقيقة بامكانية ارسال المظلات الاحتياطية الى الأردن للمساعدة بعمليات الانزال اضافة لمشاركتهم بهذه العمليات .
وأكد جلالته انه وقيادة القوات المسلحة يبحثون يوميا كيفية ايصال الدعم للاشقاء في قطاع غزة .
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