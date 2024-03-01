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فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

3/1/2024 5:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه يوم أمس مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس عن الأوضاع في قطاع غزة .
وقال جلالته أنه استلهم فكرة الانزال الجوي المباشر اثناء عودته من المانيا قبل اسبوعين حين كان ينظر جلالته على غزة من نافذة الطائرة .
وتابع جلالته انه فور وصوله لأرض الوطن قام بالاتصال مع القوات الخاصة لبحث امكانية استخدام المظلات الاحتياطية في عمليات الانزال المباشر على قطاع غزة مؤكدا نجاح التجربة الاولى .
واكمل جلالته انهم قاموا بالتنسيق مع الدول الشقيقة بامكانية ارسال المظلات الاحتياطية الى الأردن للمساعدة بعمليات الانزال اضافة لمشاركتهم بهذه العمليات .
وأكد جلالته انه وقيادة القوات المسلحة يبحثون يوميا كيفية ايصال الدعم للاشقاء في قطاع غزة .

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