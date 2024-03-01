اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتولى اليابان اعتبارا من اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آذار خلفا لدولة غويانا.



وسيعقد المندوب الياباني الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.



ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

