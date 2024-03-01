باريس تطلب تحقيقا مستقلا حول مجزرة الطحين
التاريخ
3/1/2024 5:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن باريس تطلب تحقيقا مستقلا في اغتيال فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اركتب أمس الخميس مجزرة مروّعة أُطلق عليها "مجرزة الطحين" استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 250 شخصا، كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.
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