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باريس تطلب تحقيقا مستقلا حول مجزرة الطحين

3/1/2024 5:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن باريس تطلب تحقيقا مستقلا في اغتيال فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اركتب أمس الخميس مجزرة مروّعة أُطلق عليها "مجرزة الطحين" استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 250 شخصا، كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.


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