باريس تطلب تحقيقا مستقلا حول مجزرة الطحين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اركتب أمس الخميس مجزرة مروّعة أُطلق عليها "مجرزة الطحين" استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 250 شخصا، كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

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