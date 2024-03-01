الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي "مجزرة الطحين"، يثبت أنه الوجه السياسي للفاشي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وفي بيان لها على منصة "إكس" قالت "إن نتنياهو وأركان حكمه يستمدون الجرأة في الإمعان بذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من تواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية لإسرائيل".



كما طالبت بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

