الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي "مجزرة الطحين"، يثبت أنه الوجه السياسي للفاشي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وفي بيان لها على منصة "إكس" قالت "إن نتنياهو وأركان حكمه يستمدون الجرأة في الإمعان بذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من تواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية لإسرائيل".
كما طالبت بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
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