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عاجل ماذا تعتقدون؟.. كتائب القسام تعد بالكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

3/1/2024 5:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نشر مقطع فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، مؤكدة أنها ستكشف الليلة مصير 3 أسرى إسرائيليين كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.


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