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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/1/2024 4:26:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 3 (كونا) --

الاول من مارس
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1923 - الاديب والرحالة أمين الريحاني يزور الكويت ويحل ضيفا على أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح وقد أرخ في كتابه (ملوك العرب) ما شهده خلال الزيارة من نهضة أدبية وثقافية.
1959 - بدء سريان قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والذي أصدره رئيس دائرة المطبوعات والشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الاحمد الصباح.
1964 - إشهار نادي الصيد والفروسية بهدف نشر الفروسية في الكويت وابراز دور الفرسان والفارسات عبر إقامة البطولات المحلية ومشاركاتهم في البطولات الخليجية والعربية والدولية.
1973 - الكويت توقع الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفايات والمواد الأخرى بواسطة الإغراق لعام 1972.
1979 - افتتاح ابراج الكويت على الخليج العربي باعتبارها أحد المعالم الحضارية المميزة وتضم ثلاثة أبراج: الأكبر وهو الرئيسي يدل على المبخر والثاني يدل على المرش والثالث يدل على المكحلة.
1981 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للمشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت الى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومرفقاته وهي منظمة تهدف الى تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.
1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بإنشاء لجنة أمنية عليا لرسم السياسة الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة الدولة في الداخل والخارج ويأتي إنشاء اللجنة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في 26 فبراير 1991.
1991 - أول شحنة من المنتجات البترولية والغاز المسال يتم استيرادها عن طريق البر لتلبية احتياجات السوق المحلية بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي.
1998 - اختيار مديرة جامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي عضوا في مجلس جامعة الأمم المتحدة بصفتها الشخصية لمدة ست سنوات لما تتمتع به من خبرة علمية وإدارية وبحثية واسعة.
2002 - وفاة أول مختار لجزيرة فيلكا الملا عبدالقادر السرحان عن عمر ناهز 88 عاما وهو أحد أبرز رجالات الجزيرة وأعلامها وعمل إماما وخطيبا ومدرسا وفقيها وقاضيا وتم اختياره مختارا للجزيرة عام 1962.
2003 - طلائع قوات درع الجزيرة تصل إلى الكويت للدفاع عنها ضد تهديدات النظام العراقي تنفيذا لقرار مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وشملت 250 آلية عسكرية تحمل قوات برية وأسلحة خفيفة وثقيلة.
2005 - افتتاح مركز دعم التكنولوجيا في وزارة التخطيط لتوفير خدمات الصيانة والدعم التكنولوجي للبنى التحتية لتقنيات مايكروسوفت في 54 دائرة حكومية في الكويت وهو الأول من نوعه في البلاد.
2015 - قناة المجلس التلفزيونية التابعة لمجلس الأمة تنطلق رسميا على مدار الساعة وتشمل نشرات أخبار وبرامج سياسية وصحافية واجتماعية جديدة.
2016 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) تختار رئيس مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين) عبدالعزيز البابطين سفيرا للنوايا الحسنة.
2016 - مجلس الامة يأذن للحكومة بسحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام.
2017 - متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق يدخل موسوعة (غينيس) للارقام القياسية لتحقيقه لقب بطولة العالم للدراجات المائية لثلاثة أعوام.
2021 - وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج يصدر قرارا وزاريا بإنشاء جمعية (حماية المستهلك الكويتية).
2023 – الكويتي المهندس جمال اللوغاني يتسلم مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).(النهاية)





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