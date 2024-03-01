حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 3 (كونا) --
الاول من مارس
------------
1923 - الاديب والرحالة أمين الريحاني يزور الكويت ويحل ضيفا على أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح وقد أرخ في كتابه (ملوك العرب) ما شهده خلال الزيارة من نهضة أدبية وثقافية.
1959 - بدء سريان قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والذي أصدره رئيس دائرة المطبوعات والشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الاحمد الصباح.
1964 - إشهار نادي الصيد والفروسية بهدف نشر الفروسية في الكويت وابراز دور الفرسان والفارسات عبر إقامة البطولات المحلية ومشاركاتهم في البطولات الخليجية والعربية والدولية.
1973 - الكويت توقع الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفايات والمواد الأخرى بواسطة الإغراق لعام 1972.
1979 - افتتاح ابراج الكويت على الخليج العربي باعتبارها أحد المعالم الحضارية المميزة وتضم ثلاثة أبراج: الأكبر وهو الرئيسي يدل على المبخر والثاني يدل على المرش والثالث يدل على المكحلة.
1981 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للمشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت الى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومرفقاته وهي منظمة تهدف الى تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.
1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بإنشاء لجنة أمنية عليا لرسم السياسة الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة الدولة في الداخل والخارج ويأتي إنشاء اللجنة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في 26 فبراير 1991.
1991 - أول شحنة من المنتجات البترولية والغاز المسال يتم استيرادها عن طريق البر لتلبية احتياجات السوق المحلية بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي.
1998 - اختيار مديرة جامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي عضوا في مجلس جامعة الأمم المتحدة بصفتها الشخصية لمدة ست سنوات لما تتمتع به من خبرة علمية وإدارية وبحثية واسعة.
2002 - وفاة أول مختار لجزيرة فيلكا الملا عبدالقادر السرحان عن عمر ناهز 88 عاما وهو أحد أبرز رجالات الجزيرة وأعلامها وعمل إماما وخطيبا ومدرسا وفقيها وقاضيا وتم اختياره مختارا للجزيرة عام 1962.
2003 - طلائع قوات درع الجزيرة تصل إلى الكويت للدفاع عنها ضد تهديدات النظام العراقي تنفيذا لقرار مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وشملت 250 آلية عسكرية تحمل قوات برية وأسلحة خفيفة وثقيلة.
2005 - افتتاح مركز دعم التكنولوجيا في وزارة التخطيط لتوفير خدمات الصيانة والدعم التكنولوجي للبنى التحتية لتقنيات مايكروسوفت في 54 دائرة حكومية في الكويت وهو الأول من نوعه في البلاد.
2015 - قناة المجلس التلفزيونية التابعة لمجلس الأمة تنطلق رسميا على مدار الساعة وتشمل نشرات أخبار وبرامج سياسية وصحافية واجتماعية جديدة.
2016 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) تختار رئيس مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين) عبدالعزيز البابطين سفيرا للنوايا الحسنة.
2016 - مجلس الامة يأذن للحكومة بسحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام.
2017 - متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق يدخل موسوعة (غينيس) للارقام القياسية لتحقيقه لقب بطولة العالم للدراجات المائية لثلاثة أعوام.
2021 - وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج يصدر قرارا وزاريا بإنشاء جمعية (حماية المستهلك الكويتية).
2023 – الكويتي المهندس جمال اللوغاني يتسلم مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).(النهاية)
MENAFN01032024000071011013ID1107921371