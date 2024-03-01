Friday, 01 March 2024 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 - (كونا) -- بدأت اليوم الجمعة في ايران عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في دورته ال12 لانتخاب 290 نائبا جديدا وكذلك انتخاب 88 عضوا لمجلس خبراء القيادة في دورته السادسة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في الساعة السادسة مساء.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية الذي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من المحافظين.
وبعد ادلائه بصوته حث المرشد الأعلى علي خامنئي في تصريح صحفي المواطنين على الاسراع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأولى وانتخاب نواب الدوائر بشكل كامل.
وقال خامنئي إن "أنظار الكثير من شعوب العالم والمسؤولين السياسيين والدوليين متجهة نحو إيران ليشاهدوا ماذا سيفعل الشعب الإيراني وماذا ستفضي إليه هذه الانتخابات".
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 في المئة منهم من الرجال و12 في المئة من النساء في الانتخابات التشريعية اذ سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
وسيصوت الناخبون الإيرانيون لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانونية للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة على 31 محافظة 35 ألف مركز منها في المدن و24 ألفا في القرى والريف.(النهاية)

م و / م خ




MENAFN01032024000071011013ID1107921370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث