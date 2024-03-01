بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 - (كونا) -- بدأت اليوم الجمعة في ايران عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في دورته ال12 لانتخاب 290 نائبا جديدا وكذلك انتخاب 88 عضوا لمجلس خبراء القيادة في دورته السادسة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في الساعة السادسة مساء.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية الذي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من المحافظين.
وبعد ادلائه بصوته حث المرشد الأعلى علي خامنئي في تصريح صحفي المواطنين على الاسراع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأولى وانتخاب نواب الدوائر بشكل كامل.
وقال خامنئي إن "أنظار الكثير من شعوب العالم والمسؤولين السياسيين والدوليين متجهة نحو إيران ليشاهدوا ماذا سيفعل الشعب الإيراني وماذا ستفضي إليه هذه الانتخابات".
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 في المئة منهم من الرجال و12 في المئة من النساء في الانتخابات التشريعية اذ سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
وسيصوت الناخبون الإيرانيون لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانونية للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة على 31 محافظة 35 ألف مركز منها في المدن و24 ألفا في القرى والريف.(النهاية)
م و / م خ
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