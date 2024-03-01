Friday, 01 March 2024 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الدولي يعلن تخصيص 760 مليون دولار اضافي لدعم النفقات العامة في أوكرانيا

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أعلن البنك الدولي تخصيص مبلغ اضافي قدره 760 مليون دولار من مساندات المانحين لمساعدة اوكرانيا في الحفاظ على خدماتها الحكومية الحيوية على المستويين المحلي والاقليمي.
وقال البنك في بيان صحفي مساء أمس الخميس إن "هذا التمويل الاضافي يعد السادس لدعم النفقات العامة لحكومة كييف والذي يساعد في استمرار دفع الاجور للمعلمين وموظفي خدمات الطوارئ الى جانب تعزيز المساعدات الاجتماعية للنازحين داخليا وكبار السن".
وأضاف البيان أن تلك المنحة يقدمها الصندوق الائتماني المتعدد المانحين للتمويل المشترك للسلام والصندوق الائتماني للاغاثة والتعافي وإعادة البناء والإصلاح في اوكرانيا ليرتفع مجموع ما جمعه البنك الدولي لاوكرانيا منذ بداية الحرب الى نحو 42 مليار دولار.
وأوضح أن البنك تمكن حتى الان من خلال حشد الدعم الدولي من تقديم الخدمات الاساسية الى اكثر من 15 مليون اوكراني بمن في ذلك 10 ملايين متقاعد و500 الف موظف في المؤسسات التعليمية و145 الف موظف حكومي.(النهاية)

ا م م / م ع ح ع




MENAFN01032024000071011013ID1107921369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث