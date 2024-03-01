البنك الدولي يعلن تخصيص 760 مليون دولار اضافي لدعم النفقات العامة في أوكرانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أعلن البنك الدولي تخصيص مبلغ اضافي قدره 760 مليون دولار من مساندات المانحين لمساعدة اوكرانيا في الحفاظ على خدماتها الحكومية الحيوية على المستويين المحلي والاقليمي.
وقال البنك في بيان صحفي مساء أمس الخميس إن "هذا التمويل الاضافي يعد السادس لدعم النفقات العامة لحكومة كييف والذي يساعد في استمرار دفع الاجور للمعلمين وموظفي خدمات الطوارئ الى جانب تعزيز المساعدات الاجتماعية للنازحين داخليا وكبار السن".
وأضاف البيان أن تلك المنحة يقدمها الصندوق الائتماني المتعدد المانحين للتمويل المشترك للسلام والصندوق الائتماني للاغاثة والتعافي وإعادة البناء والإصلاح في اوكرانيا ليرتفع مجموع ما جمعه البنك الدولي لاوكرانيا منذ بداية الحرب الى نحو 42 مليار دولار.
وأوضح أن البنك تمكن حتى الان من خلال حشد الدعم الدولي من تقديم الخدمات الاساسية الى اكثر من 15 مليون اوكراني بمن في ذلك 10 ملايين متقاعد و500 الف موظف في المؤسسات التعليمية و145 الف موظف حكومي.(النهاية)
ا م م / م ع ح ع
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