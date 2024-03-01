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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب (الخليل)

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (بيت عوا) قرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان ان الشاب صلاح الدين شوامرة (26 عاما) استشهد مساء امس متأثرا بجروح اصيب بها في البطن والصدر وهو شقيق الشهيد نجم الدين شوامرة (34 عاما) والذي استشهد مساء امس ايضا على الفور بعد اصابته.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على صلاح الدين ونجم الدين وشقيقهما بينما كانوا يقومون بقطف نباتات جبلية بالقرب من بلدتهم واصيب شقيقهم الثالث بجروح طفيفة.
وباستشهاد الشقيقين الشوامرة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الاسرائيلي الشامل في السابع من اكتوبر الماضي إلى 416 شهيدا وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.(النهاية)

ن ق / م خ




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