استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب (الخليل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (بيت عوا) قرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان ان الشاب صلاح الدين شوامرة (26 عاما) استشهد مساء امس متأثرا بجروح اصيب بها في البطن والصدر وهو شقيق الشهيد نجم الدين شوامرة (34 عاما) والذي استشهد مساء امس ايضا على الفور بعد اصابته.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على صلاح الدين ونجم الدين وشقيقهما بينما كانوا يقومون بقطف نباتات جبلية بالقرب من بلدتهم واصيب شقيقهم الثالث بجروح طفيفة.
وباستشهاد الشقيقين الشوامرة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الاسرائيلي الشامل في السابع من اكتوبر الماضي إلى 416 شهيدا وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.(النهاية)
ن ق / م خ
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