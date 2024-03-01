(سنتكوم) تعلن تدمير 6 صواريخ كروز وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير ستة صواريخ كروز واسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الخميس إنه "في يوم 29 فبراير نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربتين للدفاع عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للاطلاق باتجاه البحر الاحمر".
وأضاف البيان أن" قوات (سنتكوم) أسقطت طائرة بدون طيار فوق جنوب البحر الاحمر ضمن اجراء للدفاع عن النفس" مشيرا إلى أن "قوات (سنتكوم) قررت أن هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة".
وأوضح ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة والمياه الدولية وتجعلها اكثر امنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
ودانت الخارجية الامريكية في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.(النهاية)
ا م م / م ع ح ع
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