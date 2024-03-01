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(سنتكوم) تعلن تدمير 6 صواريخ كروز وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الاحمر

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير ستة صواريخ كروز واسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الخميس إنه "في يوم 29 فبراير نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربتين للدفاع عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للاطلاق باتجاه البحر الاحمر".
وأضاف البيان أن" قوات (سنتكوم) أسقطت طائرة بدون طيار فوق جنوب البحر الاحمر ضمن اجراء للدفاع عن النفس" مشيرا إلى أن "قوات (سنتكوم) قررت أن هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة".
وأوضح ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة والمياه الدولية وتجعلها اكثر امنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
ودانت الخارجية الامريكية في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.(النهاية)

ا م م / م ع ح ع




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