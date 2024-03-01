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مستشار الامن القومي الامريكي يؤكد اهمية الشراكة مع اقليم كردستان العراق

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- اكد مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان اهمية الشراكة الطويلة الامد مع اقليم كردستان العراق معتبرا انها "حجر زاوية" للعلاقة الديناميكية الواسعة بين الولايات المتحدة والعراق.
وذكر البيت الابيض في بيان مساء امس الخميس ان ذلك جاء خلال لقاء سوليفان مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الذي يزور واشنطن حاليا.
واضاف ان "سوليفان اكد دعم بلاده لاقليم كردستان قوي وقابل للحياة اقتصاديا على النحو المبين في الدستور العراقي".
ولفت البيان إلى أن سوليفان اشاد بالدور الذي ادته قوات البيشمركة الكردية في القتال ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والشراكة التاريخية بين البيشمركة والولايات المتحدة.
ووفقا للبيان اكد سوليفان دعم واشنطن لحكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية في سعيهما نحو التوصل الى ترتيب دائم لتقاسم الايرادات والميزانية بما يعزز الاستقرار والحكم الرشيد والتقدم الاقتصادي في جميع انحاء العراق.
وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارازاني اجتمع خلال زيارته لواشنطن التي بدأت يوم الاحد الماضي مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن.
وشدد الجانبان حسب بيان لوزارة الخارجية الامريكية على أهمية الشراكة الأمريكية مع إقليم كردستان العراق في سياق التزامهما المتبادل والدائم بالأمن الإقليمي والقيم المشتركة واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير بلينكن عن دعمه للتعاون البناء بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وذلك بغرض تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي للشعب العراقي كله.(النهاية)

ا م م / م خ




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