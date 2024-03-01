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مقتل 45 شخصا في حريق هائل بالعاصمة البنغلاديشية (دكا)

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 3 (كونا) -- قال وزير الصحة البنغلاديشي سامانتا لال سين اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 45 شخصا قتلوا وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق هائل في مبنى مكون من ستة طوابق بالعاصمة (دكا).
وذكر سين في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن المستشفيات تعالج 22 شخصا مصابين بحروق وأنهم في حالة حرجة.
بدورها أعربت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة في بيان عن حزنها إزاء الحادث موضحة أنها أمرت المسؤولين بتقديم العلاج العاجل للجرحى.
ورجحت سلطات الإطفاء أن تسرب غاز أو موقدا قد يكون السبب في الحريق الذي انتشر بسرعة بعد اندلاعه في مطعم ولم تتم السيطرة عليه إلا بعد ساعتين من الجهود التي بذلتها 13 وحدة من رجال الإطفاء.
وأكدت السلطات أن العمل مازال جاريا لإزالة الأنقاض والركام مبينة أن رجال الإطفاء استخدموا الرافعات لإنقاذ الناس من المبنى المحترق.
ووفقا للتقارير الطبية لقى معظم القتلى حتفهم نتيجة الاختناق بينما قتل الآخرون أثناء قفزهم من المبنى الذي يضم أيضا بعض محلات الملابس والهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة البنغلاديشية تشكيل لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الحادث.(النهاية)

ع أ ب / م ع ح ع




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